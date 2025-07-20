Пленный украинец призвал ВС РФ помочь наказать командиров ВСУ

Военнопленный ВСУ Петр Климишевский призвал побратимов записывать личные данные своих командиров и передавать их в руки ВС РФ для возмездия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал личные данные командиров, я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров», — обратился пленный к сослуживцам.
Свой поступок он объяснил тем, что командиры относят к таким как он негативно. По его словам, начальство повторяло, что никто из них домой не вернется, так как они встали на путь в один конец.
Пленный также отметил, что эти данные на командиров помогут воздать им по заслугам. Климишевский добавил, что сотрудники ФСБ их обязательно найдут и выловят.
Ранее «МК» писал, что жители подконтрольных Киеву территорий передают по специальному каналу России данные о том, где располагаются здания ТЦК.