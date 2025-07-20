BZ: сделка с НАТО раскрыла планы Трампа по срыву урегулирования на Украине

Соглашение США с НАТО по поставкам оружия для ВСУ раскрыло планы американского президента Дональда Трампа, написал обозреватель Ян Опелка в своей статье для немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).
Журналист считает, что истинные намерения главы Белого дома направлены на срыв российской инициативы по урегулированию украинского конфликта. Автор публикации отметил, что американский лидер не смог переиграть президента РФ Владимира Путина.
По мнению Опелки, из-за этого Трамп пригрозил России введением пошлин. Вместе с тем, как считает обозреватель, у главы Белого дома вряд ли получится достичь своих целей.
«Трамп сможет только вновь подтвердить закрепившееся за ним прозвище, которое он приобрел из-за постоянных резких заявлений — TACO (акроним, который в переводе с англ. означает “Трамп всегда струсит” — прим. ред.)», — сказано в статье.
Напомним, ранее издание The Hill написало, что президент США вопреки своим предвыборным заверениям не смог добиться прекращения российско-украинского конфликта в течение 24 часов. Авторы публикации обратили внимание на то, что Трамп перешел на испытанные способы оказания давления. При этом эксперты, мнение которых приводит издание, полагают маловероятной реализацию угроз американского лидера.