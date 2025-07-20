Киевский режим способен бороться с ВС РФ только фейками

Киевский режим не нашел лучшего способа перебить информацию в украинских СМИ об успехах российской армии на Сумском направлении, как вбросом архивных фейков про бои в курском приграничье. Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах пишет ТАСС.