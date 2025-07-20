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Киевский режим способен бороться с ВС РФ только фейками

Киевский режим не нашел лучшего способа перебить информацию в украинских СМИ об успехах российской армии на Сумском направлении, как вбросом архивных фейков про бои в курском приграничье.

Киевский режим не нашел лучшего способа перебить информацию в украинских СМИ об успехах российской армии на Сумском направлении, как вбросом архивных фейков про бои в курском приграничье. Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых структурах пишет ТАСС.

«Украинские СМИ и блогеры опубликовали информацию об успешных действиях бойцов “Севера” в Бессаловке и Рыжевке — в ответ вражеская военная пропаганда начала активно вбрасывать архивные и фейковые материалы о боевых действиях на данном участке фронта», — поделился собеседник.

Ранее сообщалось об успешной освободительной операции российских войск в Сумской области. Благодаря военной хитрости и смекалке ВС РФ взяли село Бессаловка. Этот населенный пункт служил площадкой для ударов укронацистов по Курской области.

«МК» писал, что после разгрома в Судже и смертельного бегства из российского приграничья 17-ю тяжелую механизированную бригаду ВСУ отправили на восстановление потерь. Сейчас ее перебросили на усиление группировки украинских боевиков на Сумском направлении.