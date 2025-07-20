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В Челябинской области 264 многодетные семьи получили земельные участки

В рамках региональной программы поддержки многодетных семей в прошлом году было выделено 240 земельных участков, из которых 170 получили многодетные семьи.

Источник: Freepik

Об этом рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Шмидт.

По его словам, еще 240 семей отказались от участков. Они воспользовались денежной компенсацией и получили по 300 тысяч рублей.

В текущем году уже 158 семей получили землю, среди них 94 многодетные. Размер компенсации за отказ от участка увеличен до 312 тысяч рублей благодаря индексации.

Выделяемые участки расположены вблизи населенных пунктов с развивающейся инфраструктурой: проведено электроснабжение, планируется газификация, ведется ремонт дорог.

В регионе проживает большое количество многодетных семей, нуждающихся в господдержке. Депутаты Законодательного Собрания работают над унификацией учетных норм для постановки таких семей на очередь. Цель — установить единый норматив по квадратным метрам на человека как в городах, так и в сельской местности.

Законодательная база в этой сфере продолжает совершенствоваться.