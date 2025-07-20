В Челябинской области 264 многодетные семьи получили земельные участки

Об этом рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Шмидт.
По его словам, еще 240 семей отказались от участков. Они воспользовались денежной компенсацией и получили по 300 тысяч рублей.
В текущем году уже 158 семей получили землю, среди них 94 многодетные. Размер компенсации за отказ от участка увеличен до 312 тысяч рублей благодаря индексации.
Выделяемые участки расположены вблизи населенных пунктов с развивающейся инфраструктурой: проведено электроснабжение, планируется газификация, ведется ремонт дорог.
В регионе проживает большое количество многодетных семей, нуждающихся в господдержке. Депутаты Законодательного Собрания работают над унификацией учетных норм для постановки таких семей на очередь. Цель — установить единый норматив по квадратным метрам на человека как в городах, так и в сельской местности.
Законодательная база в этой сфере продолжает совершенствоваться.