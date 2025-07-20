В Челябинской области 264 многодетные семьи получили земельные участки

В регионе проживает большое количество многодетных семей, нуждающихся в господдержке. Депутаты Законодательного Собрания работают над унификацией учетных норм для постановки таких семей на очередь. Цель — установить единый норматив по квадратным метрам на человека как в городах, так и в сельской местности.