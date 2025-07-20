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В МО опубликовали статистику ночных ударов ВСУ по России

Российские системы противовоздушной обороны не смолкали всю ночь над регионами.

Российские системы противовоздушной обороны не смолкали всю ночь над регионами. Киевский режим совершил очередную серию террористических атак с использованием 93-х беспилотников, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля т. г. до 07:00 мск 20 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Больше всего вражеских беспилоников было сбито над Брянской областью — 38. Половину от этого числа уничтожили в Московском регионе. Практические все они направлялись на столицу. 11 БПЛА ликвидировали над Калужской областью, 8 — над Тульской.

Подверглись атаке еще Орловская и Нижегородская области — по 5 БПЛА, Курская — 2, Белгородская и Рязанская — 1. Над акваторией Черного моря сбито 3 беспилотника. Накануне вечером (с 20:00 мск до 23:30 мск) ПВО уничтожила 40 укронацистских БПЛА. Половина из них пришлась на Брянскую область.

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