В МО опубликовали статистику ночных ударов ВСУ по России

Российские системы противовоздушной обороны не смолкали всю ночь над регионами. Киевский режим совершил очередную серию террористических атак с использованием 93-х беспилотников, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 19 июля т. г. до 07:00 мск 20 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Больше всего вражеских беспилоников было сбито над Брянской областью — 38. Половину от этого числа уничтожили в Московском регионе. Практические все они направлялись на столицу. 11 БПЛА ликвидировали над Калужской областью, 8 — над Тульской.
Подверглись атаке еще Орловская и Нижегородская области — по 5 БПЛА, Курская — 2, Белгородская и Рязанская — 1. Над акваторией Черного моря сбито 3 беспилотника. Накануне вечером (с 20:00 мск до 23:30 мск) ПВО уничтожила 40 укронацистских БПЛА. Половина из них пришлась на Брянскую область.