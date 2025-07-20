Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года

Напомним, в 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. Расследованием этих обвинений занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоговом докладе в 2019 году не нашёл доказательств сговора между Трампом и Россией. Республиканец и Москва неоднократно отвергали эти обвинения как беспочвенные.