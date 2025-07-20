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Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года. Своё заявление политик сделал в соцсети Truth Social, комментируя выступление директора нацразведки Талси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Харрисон Филдс.

Источник: Life.ru

«Группа специалистов отлично выступила о (необходимости) преследования в судебном порядке Обамы и бандитов, которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», — заявил глава Белого дома.

В пятницу директор Национальной разведки США Тулси Габбард представила, по её словам, неоспоримые доказательства фальсификации обвинений в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Согласно заявлению, эти обвинения были сфабрикованы администрацией Барака Обамы уже после избрания Дональда Трампа президентом.

Согласно опубликованным данным, команда Обамы целенаправленно распространяла в СМИ ложную информацию о наличии у ЦРУ подтверждений российского вмешательства в избирательный процесс 2016 года. Одновременно администрация скрывала от общественности сведения разведки, которые свидетельствовали об отсутствии у России как намерений, так и технических возможностей для взлома электронной системы голосования США.

Также Life.ru сообщал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф обвинил экс-президента США Барака Обаму в организации кампании по дискредитации Дональда Трампа в начале его президентского срока. Согласно словам Рэтклиффа, Обама и бывшие руководители спецслужб США намеренно сфабриковали доклад о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.

Напомним, в 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. Расследованием этих обвинений занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоговом докладе в 2019 году не нашёл доказательств сговора между Трампом и Россией. Республиканец и Москва неоднократно отвергали эти обвинения как беспочвенные.

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