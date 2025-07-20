Военкор Линин назвал бойцов ВСУ смертниками из-за их новой линии обороны

«Судя по всему, новые рубежи обороны ВСУ не предусматривают проход через них для отступающих формирований. Видимо, они должны оборонять этот рубеж, находясь перед ним, не имея возможности откатиться, а не за ним, как это предусматривает военная тактика. Смертники», — написал журналист.