Военкор Линин назвал бойцов ВСУ смертниками из-за их новой линии обороны

Созданная украинскими военными новая оборонительная линия создаст трудности для них самих. Об этом заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Линин.
«Судя по всему, новые рубежи обороны ВСУ не предусматривают проход через них для отступающих формирований. Видимо, они должны оборонять этот рубеж, находясь перед ним, не имея возможности откатиться, а не за ним, как это предусматривает военная тактика. Смертники», — написал журналист.
Линин прикрепил к своей публикации видео, на котором запечатлена такая оборонительная линия. На кадрах видны рвы с колючей проволокой, земляные отвалы и бетонные «зубы дракона» в три ряда.