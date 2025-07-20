Отношения России и Молдавии, по словам посла, ухудшились в 2021 году.
Отношения между Молдавией и Россией значительно ухудшились под влиянием западных стран, оказывающих поддержку правящей в республике Партии действия и солидарности. Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров.
«Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу “кто не с нами, тот против нас”. Будто это будет гарантией процветания», — сказал Озеров в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, высылка российских представителей из Молдавии не принесла положительных результатов и не имела обоснованных причин. В результате подобных решений ситуация осложнилась как для российских, так и для молдавских дипломатов. «Комплекс мер, предпринятых молдавским руководством — на наш взгляд, во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, — привел к существенному усложнению двусторонних отношений», — отметил Озеров.
Ухудшение отношений между двумя государствами наблюдается с 2021 года, когда в Молдове к власти пришли силы, ориентированные на европейскую интеграцию. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а контакты на правительственном уровне практически прекратились. Оппозиционные силы в Кишиневе подвергают резкой критике проводимую нынешним прозападным руководством внешнеполитическую линию.