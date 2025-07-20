Так он прокомментировал слова директора национальной разведки США Тулси Габбард, которая заявила, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы. При этом отмечается, что сотрудники, которые на тот момент работали в Белом доме, действовали таким образом уже после победы Трампа на выборах, в которых его соперником была экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.