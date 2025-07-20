Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил 44-го американского лидера Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в США в 2016 году. Об этом нынешний президент страны написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Группа специалистов отлично выступила по поводу преследования в судебном порядке Обамы и “бандитов”, которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», — отметил политик.
Так он прокомментировал слова директора национальной разведки США Тулси Габбард, которая заявила, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы. При этом отмечается, что сотрудники, которые на тот момент работали в Белом доме, действовали таким образом уже после победы Трампа на выборах, в которых его соперником была экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
По данным офиса нацразведки, администрация Обамы, в частности, предоставляла прессе заведомо ложные сведения о том, что у ЦРУ имеются доказательства о якобы вмешательстве РФ в выборы.