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Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года

Трамп отреагировал на информацию нацразведки США об обвинениях администрации Обамы в адрес РФ.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил 44-го американского лидера Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в США в 2016 году. Об этом нынешний президент страны написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Группа специалистов отлично выступила по поводу преследования в судебном порядке Обамы и “бандитов”, которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», — отметил политик.

Так он прокомментировал слова директора национальной разведки США Тулси Габбард, которая заявила, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы. При этом отмечается, что сотрудники, которые на тот момент работали в Белом доме, действовали таким образом уже после победы Трампа на выборах, в которых его соперником была экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

По данным офиса нацразведки, администрация Обамы, в частности, предоставляла прессе заведомо ложные сведения о том, что у ЦРУ имеются доказательства о якобы вмешательстве РФ в выборы.

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