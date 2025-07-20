Стало известно о тайном сговоре Зеленского и Трампа против РФ

В Киеве предположили, что Умеров получил новое назначение, чтобы иметь статус и должность для продолжения переговорного процесса, оставаясь во главе украинской делегации. Депутат Рады Александр Дубинский назвал экс-министра обороны, который, по его мнению, будет принимать условия перемирия от России, зашкварным персонажем, подходящим для этой процедуры.