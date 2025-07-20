Очередной раунд переговоров Украины и России в Стамбуле, о котором заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, мог стать результатом тайного сговора Киева и Вашингтона. Такую версию предположил немецкий журнал Spiegel.
«Новый шаг Украины может быть результатом сговора с Соединенными Штатами», — отмечает издание.
В качестве доказательств своей теории автор привел два недавних события, связанных с США и Украиной. Это визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев и 50-дневный ультиматум в отношении России.
Ранее Зеленский заявил, что новоиспеченный секретарь украинского Совета нацбезпасности Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. Между тем сам Зеленский настаивает на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В Киеве предположили, что Умеров получил новое назначение, чтобы иметь статус и должность для продолжения переговорного процесса, оставаясь во главе украинской делегации. Депутат Рады Александр Дубинский назвал экс-министра обороны, который, по его мнению, будет принимать условия перемирия от России, зашкварным персонажем, подходящим для этой процедуры.