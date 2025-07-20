В Германии заявили о сговоре протянувшего Путину руку Зеленского с США

Напомним, Зеленский сообщил, что глава нацбезопасности Украины Рустем Умеров по его поручению предложил российской делегации провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Он также вновь заявил о желании лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Источник, близкий к делегации РФ заявил, что предложение было получено.