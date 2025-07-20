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В Германии заявили о сговоре протянувшего Путину руку Зеленского с США

Владимир Зеленский мог сговориться с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как предложить ускорить переговорную динамику, проведя новый раунд переговоров в Стамбуле. Об этом утверждает немецкий журнал Spiegel, не уточняя причин.

Источник: Life.ru

«Новый шаг Украины может быть результатом сговора с США», — пишет автор публикации.

Издание считает, что на сговор указывают недавний недельный визит спецпосланника американского президента США Кита Келлога в Киев и ультиматум Трампа к России с требованием закончить конфликт за 50 дней.

Напомним, Зеленский сообщил, что глава нацбезопасности Украины Рустем Умеров по его поручению предложил российской делегации провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Он также вновь заявил о желании лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Источник, близкий к делегации РФ заявил, что предложение было получено.

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