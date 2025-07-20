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Названа страна, через которую НАТО вмешается в украинский конфликт

Североатлантический альянс превращает Румынию в плацдарм, при помощи которого НАТО собирается ввязаться в украинский конфликт.

Североатлантический альянс превращает Румынию в плацдарм, при помощи которого НАТО собирается ввязаться в украинский конфликт. Это не может не создавать напряженность в области безопасности в регионе, заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев, передает РИА Новости.

«Очевидно, что государства так называемого коллективного Запада пытаются, пока еще без прямого задействования своих вооруженных сил, все активней вмешиваться в конфликт на Украине, надеясь изменить его ход за счет повышения градуса эскалации», — отметил дипломат.

И добавил, что для этих целей как раз и используются члены НАТО, которые находятся вблизи границ с Россией. В частности, речь идет и про Румынию. Липаев сообщил, что милитаризация этой страны идет полным ходом.

По его словам, в Румынии уже есть система ПРО США, расширяются военные базы, увеличивается число натовских военных. А авиабаза «Михай Когэлничану» расположена всего в 400 км от Севастополя, обратил внимание посол.

Ранее «МК» писал, что в Молдавии приняли закон, свидетельствующий о подготовке республики к полноценной войне. Запад рассматривает страну как новый полигон для военных действий.

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