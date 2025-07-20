Таубер назвала причину отказа ЦИК в допуске «Победы» к выборам

КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Акт политической расправы с блоком «Победа», которому отказали в праве участвовать в парламентских выборах, был спланирован правящей партией Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС), заявила исполнительный секретарь оппозиционной политсилы Марина Таубер.
В субботу ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах. Представитель «Победы», депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде.
«Всем очевидно, что этот акт политической расправы был спланирован задолго до подачи документов. ПДС знают, что в честной предвыборной гонке с нами им не победить. За нами огромная народная поддержка — ее мощь была очевидна и членам Центризбиркома, которые выносили это неправомерное решение под обличающий гул голосов наших сторонников», — написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, блок «Победа» будет бороться за свои права в судах, на улицах, а также в международных организациях.
«Причины отказа ЦИК в регистрации нашего блока настолько же ничтожны, как и все, что делает ПДС в последние годы. Мы не дадим уничтожить демократию. Мы победим — ради Молдавии, ради её будущего, ради всех, кто сегодня вышел на защиту справедливости», — подчеркнула Таубер.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.