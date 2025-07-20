Совет Евросоюза 19 июля ввёл в действие 18-й пакет санкций, охватывающий 14 физических и 41 юридическое лицо. Ранее принятию мер препятствовали Братислава и Будапешт, опасавшиеся ущерба от запрета на импорт российских энергоносителей.
Новый санкционный пакет по сути представляет собой авантюристическую провокацию и ударит по западным странам, агрессивно настроенным против России, подчеркнул Шеремет.
В РФ неоднократно заявляли о способности противостоять санкционному давлению, усиливающемуся с 2014 года. В Москве указывали на нежелание Запада признать провал антироссийских ограничений. В западных государствах также звучали оценки неэффективности этих мер.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по глобальной экономике. По его словам, ключевая цель Запада — снижение качества жизни миллионов людей.
18 июля стало известно, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийский санкций. Согласно ему, устанавливается предельная стоимость нефти из России, запрет на эксплуатацию «Северных потоков» и все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Также под ограничения попали 105 судов, которые в Европейском союзе связали с «теневым флотом». В свою очередь МИД России заявил, что Москва не исключает применения контрмер в качестве ответа на новый санкционный пакет.
Как сообщалось, благодаря «уступкам» Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций против России, согласованный Европейским союзом (ЕС). Ранее Словакия и Венгрия блокировали новые ограничительные меры, поскольку опасались негативных последствий запрета на импорт в Евросоюз российских энергоносителей. Премьер-министр республики Роберт Фицо объяснял, что Словакия блокировала 18-й пакет антироссийских санкций из-за недостаточных гарантий Европейской комиссии по поводу будущих поставок газа.