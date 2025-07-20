Над Россией сбили более 90 украинских беспилотников. Военная операция, день 1243-й

8:32 ⚡️Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины.
8:15 Spiegel: Владимир Зеленский мог пойти на сговор с США перед предложением провести новый раунд переговоров с Россией.
8:05 Запад рассматривает ~территорию Румынии~ как ~плацдарм для вмешательства в украинский конфликт~, заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
8:00 ?Минобороны: в ночь на 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских БПЛА.
▪️ 38 БПЛА — над территорией Брянской области,