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Над Россией сбили более 90 украинских беспилотников. Военная операция, день 1243-й

Минувшей ночью в России было перехвачено и уничтожено 93 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 38, в Московском регионе — 19, из них 16 летели на Москву. Атаки также зафиксированы в Калужской, Тульской, Орловской, Нижегородской, Курской, Белгородской и Рязанской областях, а также над Черным морем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:32 ⚡️Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины.

8:15 Spiegel: Владимир Зеленский мог пойти на сговор с США перед предложением провести новый раунд переговоров с Россией.

8:05 Запад рассматривает ~территорию Румынии~ как ~плацдарм для вмешательства в украинский конфликт~, заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.

8:00 ?Минобороны: в ночь на 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских БПЛА.

▪️ 38 БПЛА — над территорией Брянской области,

▪️ 19 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву,
▪️ 11 БПЛА — над территорией Калужской области,
▪️ 8 БПЛА — над территорией Тульской области,
▪️ 5 БПЛА — над территорией Орловской области,
▪️ 5 БПЛА — над территорией Нижегородской области,
▪️ 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,
▪️ 2 БПЛА — над территорией Курской области,
▪️ 1 БПЛА — над территорией Белгородской области,
▪️ 1 БПЛА — над территорией Рязанской области.

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