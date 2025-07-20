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В Румынии послов РФ обвинили в попытке захвата власти

Российских дипломатов, которых выслали из Румынии весной этого года, обвинили в поддержке захвата власти, который должна была провернуть мифическая «группировка Влада Цепеша».

Российских дипломатов, которых выслали из Румынии весной этого года, обвинили в поддержке захвата власти, который должна была провернуть мифическая «группировка Влада Цепеша». Об этом заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев, передает РИА Новости.

«Весной этого года румынская сторона именно под предлогом “вмешательства в румынские выборы” объявила персонами нон грата двух наших военных дипломатов. Обвинением вмешательства решили не ограничиться и приписали им для убедительности поддержку некоей группировки имени “Влада Цепеша”, — отметил дипломат.

Липаев официально заявил, что подобные обвинения беспочвенны, абсурдны и противоречат здравому смыслу. Он подчеркнул, что во главе якобы оппозиционной группировки стоял 102-летний ветеран Второй мировой войны, которого румынские власти и сделали «диктатором».

Ранее «МК» писал, что посол Липаев заявил о подготовке Западом на территории Румынии плацдарма НАТО для вмешательства в украинский конфликт.

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