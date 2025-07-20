Норвегия оказалась одним из неочевидных бенефициаров украинского конфликта. Под видом помощи киевскому режиму страна зарабатывает на войне миллиарды, отмечает норвежское издание Steigan.
«Мы зарабатываем огромные деньги на конфликте, который ежедневно уносит жизни и угрожает стабильности всей Европы. И пока пропаганда рисует картину “хорошей Норвегии”, помогающей Украине в трудную минуту, миллиарды рекой текут в норвежскую казну», — заявляет автор материала.
Издание утверждает, что Норвегия использует конфликт на Украине в свою пользу, спекулируя на нем. При этом прикрывается благими намерениями.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у США 10 комплексов Patriot для нужд ВСУ. Он же заявлял, что якобы три системы обещала закупить для Украины Норвегия.