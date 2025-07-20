Боец ВСУ уговорил пятерых товарищей сдаться в плен и спас их от расстрела

«Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то [об этом] сказал… Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен», — рассказал ВСУшник РИА «Новости».