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Боец ВСУ уговорил пятерых товарищей сдаться в плен и спас их от расстрела

Военнослужащий ВСУ из Львова Пётр Климишевский убедил пятерых побратимов сдаться в плен бойцам Российской армии. По его словам, другие его сослуживцы были убиты своими же товарищами из заградотрядов при попытке сбежать.

Источник: Life.ru

«Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то [об этом] сказал… Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен», — рассказал ВСУшник РИА «Новости».

Те бойцы, кто побоялся сдаться плен, решили сбежать с позиций и были расстреляны другими военными ВСУ, говорит Климишевский. Он признался, что изначально не хотел воевать и «ни одного патрона не выстрелил», но боялся, что его убьют свои же за бегство.

Ранее стало известно, что сразу несколько украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в районе границы ДНР и Днепропетровской области. Это произошло в ходе боевых действий, где они остались единственными выжившими из отряда. А на Херсонском направлении в районе железнодорожного моста сдался в плен раненый украинский военнослужащий. Ему была оказана медицинская помощь.