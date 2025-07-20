В Германии раскрыли, что произойдет, если Путин и Трамп встретятся в Китае

В пятницу издание The Times писало, что лидеры России, США и КНР могут в сентябре встретиться в Китае. Как отметило издание, Пекин объявил о планах отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны парадом на площади Тяньаньмэнь в сентябре, и Путин уже принял приглашение посетить его. Газета подчеркнула, что китайские власти не опровергли сообщение японского агентства Kyodo о том, что Пекин уже принял решение пригласить Трампа.