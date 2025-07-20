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В Германии раскрыли, что произойдет, если Путин и Трамп встретятся в Китае

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Китае, Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций против Москвы и Пекина, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику», — говорится в сообщении.

По словам политолога, подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам, которые против дипломатии и за войну на Украине.

В пятницу издание The Times писало, что лидеры России, США и КНР могут в сентябре встретиться в Китае. Как отметило издание, Пекин объявил о планах отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны парадом на площади Тяньаньмэнь в сентябре, и Путин уже принял приглашение посетить его. Газета подчеркнула, что китайские власти не опровергли сообщение японского агентства Kyodo о том, что Пекин уже принял решение пригласить Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российский президент посетит Китай в конце августа — начале сентября.

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