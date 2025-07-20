Признание палестинского государства связали со спором из-за газовых ресурсов

По словам одного из экспертов, работавших над застопорившимся проектом, признание Палестины в качестве государства поставило бы под сомнение право Палестинской национальной администрации (ПНА) разрабатывать запасы природного газа на морском месторождении в Газе.
Автор новой книги о неиспользованных запасах газа Палестины Майкл Бэррон предположил, что месторождение может приносить доход в размере 4 млрд долларов при текущих ценах, и вполне разумно, что ПА может получать 100 млн долларов в год в течение 15 лет.
Он сказал, что эти доходы «не превратят палестинцев в следующих катарцев или сингапурцев, но это будут их собственные доходы, а не помощь, от которой по-прежнему зависит палестинская экономика».
Планы по разработке месторождения имеют почти 30-летнюю историю, в течение которой юридические споры по поводу права собственности приводили к остановке геологоразведочных работ, пишет The Guardian.
Юридическая фирма, представляющая палестинские правозащитные организации, направила итальянской государственной фирме ENI письмо с предупреждением о том, что ей не следует разрабатывать газовые месторождения в районе, известном как Зона G, где министерство энергетики Израиля выдало шесть лицензий.
В своем письме юристы утверждают, что примерно 62% территории зоны находится в морских районах, на которые претендует Палестина, и, следовательно, «Израиль не может на законных основаниях предоставлять вам какие-либо права на разведку, а вы не можете на законных основаниях приобретать какие-либо такие права».
Палестина объявила о своих морских границах, включая свою исключительную экономическую зону, когда присоединилась к Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) в 2015 году, и изложила подробные претензии в 2019 году. Израиль не подписал ЮНКЛОС.
Майкл Бэррон отмечает, что признание Палестины, особенно государствами, в юрисдикции которых зарегистрированы крупные нефтяные компании, эффективно устранит правовую неопределенность и обеспечит Палестинскую Автономию не только новым надежным источником дохода, но и регулярными поставками энергии, независимыми от Израиля.
После получения юридического письма ENI сообщила группам давления в Италии, что «лицензии еще не выданы и разведочные работы не ведутся».
Другая группа, Global Witness, утверждает, что газопровод Восточного Средиземноморья, который проходит параллельно береговой линии Газы, является незаконным, поскольку он проходит через палестинские воды и не приносит никаких доходов ПНА.
Газопровод протяженностью 90 км транспортирует газ из Ашкелона в Израиле в Ариш в Египте, где он затем перерабатывается в сжиженный природный газ для экспорта, в том числе в Европу, пишет тThe Guardian.
«Соглашения, подписанные в Осло в 1993 году, четко наделяют Палестинскую национальную администрацию юрисдикцией в отношении территориальных вод, недр, правом издавать законы о разведке нефти и газа и выдавать лицензии на эту деятельность», — сказал Бэррон. «Контроль над природными ресурсами был важным элементом программы государственного строительства палестинского лидера Ясира Арафата. Эксплуатация Израилем палестинских ресурсов была и остается центральной частью конфликта».
Газ был обнаружен на морском месторождении в 2000 году совместным предприятием, принадлежащим BG Gas group, гигантскому приватизированному подразделению British Gas и палестинской консолидированной подрядной компании. План состоял в том, чтобы использовать газ на единственной электростанции в секторе Газа, чтобы покончить с постоянной нехваткой энергии на территории.
Баррон утверждает, что Израиль стремился увеличить зависимость палестинцев от Израиля и в то же время пытался отделить палестинцев от израильтян.
Проекту препятствовали вопросы коммерческой целесообразности и решение израильского суда о том, что эти воды являются «ничейными», отчасти потому, что Палестинская Автономия не является суверенным образованием с недвусмысленными полномочиями по выдаче лицензий.
Суд также не принял решения о том, включают ли права на палестинские территориальные воды, четко предусмотренные в соглашениях Осло, палестинскую «исключительную экономическую зону», зону, которая обычно простирается на 200 миль от побережья. Соглашения были задуманы как временное соглашение до обретения полной государственности и поэтому не определяли полную морскую границу.
Территориальные воды обычно определяются как находящиеся всего в 12 или 20 милях от побережья, и Израиль всегда утверждал, что любая лицензия на морскую деятельность в секторе Газа в 20 милях от побережья Газы должна рассматриваться Израилем как подарок Палестинской Автономии, а не как право.
После того, как ХАМАС взял под свой контроль сектор Газа в 2007 году, Израиль не хотел, чтобы доходы попадали в его руки, поэтому он заблокировал разработку, что побудило BG group приостановить проект, а затем, в конечном счете, выйти из него. В июне 2023 года Израиль одобрил планы египетской фирмы EGAS по разработке месторождения, но потом началась война в Газе.
Запасы природного газа в море Газы, по оценкам, составляют всего 30 миллиардов кубометров, что составляет малую долю от более чем 1000 миллиардов кубометров, содержащихся в территориальных водах Израиля.
Бэррон утверждал, что у Израиля есть собственные запасы газа, и до тех пор, пока будет признано палестинское государство с единым управлением, у Израиля не будет ни мотивов, ни законного права препятствовать Палестине в эксплуатации своего единственного величайшего природного ресурса.
Весь спор вокруг инвестиций частного сектора в признанную Израилем оккупацию Палестины выдвинулся на первый план после публикации на прошлой неделе доклада специального докладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе, в котором корпорации предостерегаются от продолжения того, что международный суд ООН объявил незаконной оккупацией. Она утверждает, что решения Международного суда налагают на юридические лица prima facie обязанность «не вступать и/или полностью и безоговорочно отказываться от любых сделок, связанных с Израилем, и обеспечивать, чтобы любое взаимодействие с палестинцами способствовало их самоопределению». Ее иск был полностью отклонен Израилем.