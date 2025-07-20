Признание палестинского государства связали со спором из-за газовых ресурсов

После того, как ХАМАС взял под свой контроль сектор Газа в 2007 году, Израиль не хотел, чтобы доходы попадали в его руки, поэтому он заблокировал разработку, что побудило BG group приостановить проект, а затем, в конечном счете, выйти из него. В июне 2023 года Израиль одобрил планы египетской фирмы EGAS по разработке месторождения, но потом началась война в Газе.