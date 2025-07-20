Путин и Трамп хотят встретиться вопреки воинственным заявлениям

Сегодня США и их союзники по НАТО испытывают трудности. Истощение американских арсеналов — это объективность после поставок на Украину, в Израиль, ударов по Ирану. Два вектора — отправлять оружие или экономить для себя — определяют ситуацию в Вашингтоне. Трамп находится под давлением консервативного большинства, даже в Республиканской партии немногие поддерживают его либеральную политику по отношению к России, ему приходится это учитывать. Впереди парламентские выборы (в 2026 году в США пройдут выборы в Сенат и Палату представителей. — Прим. ред.). Трамп не может проводить полностью свою внешнюю политику без опоры на внутреннюю повестку.