Путин и Трамп хотят встретиться вопреки воинственным заявлениям

России и США будет непросто преодолеть барьеры в отношениях, заявил международный аналитик Вадим Козюлин.
Россия и США постепенно восстанавливают диалог, разрушенный в предыдущие годы. Лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп готовятся к личной встрече, где, вопреки ожиданиям, главной темой может оказаться не Украина, а Иран. В интервью URA.RU главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин рассказал, что показали первые шесть месяцев после возвращения Трампа в Белый дом, чего ждать дальше и когда наступит время для общих больших проектов.
— 20 июля исполнилось ровно полгода с инаугурации Трампа. Президенты России и США успели поговорить по телефону шесть раз, причем в последнее время они созваниваются чуть ли не каждые две недели. Как бы вы назвали нынешний этап отношений между Москвой и Вашингтоном, чем он отличается от периода президентства Джо Байдена?
Россия и США реанимируют диалог, заявил Вадим КозюлинФото: Евгений Одиноков / РИА Новости.
— Его можно назвать реанимацией диалога между странами, который был заморожен не только при Байдене, но и в первый срок Трампа. Два периода его президентства радикально отличаются. Сейчас у него значительно больше свободы действий, он диктует повестку в Вашингтоне, не встречает особого сопротивления со стороны Демократической партии и даже однопартийцев республиканцев, которые не всегда поддерживают его точку зрения.
Нынешний этап — переход от монолога к достаточно прагматичному диалогу между Россией и США. До этого происходило так: Штаты выдвигали какие-то условия, мы на них не соглашались, разговор прерывался, и дальше начинались демарши. Наверное, нельзя сказать, что сейчас диалог стал благожелательным, но он регулярный. Есть определенные достижения, основа для движения вперед, хотя преодолеть барьеры и эшелоны колючей проволоки, возведенные предыдущими администрациями, будет непросто.
— Возвращение Трампа в Белый дом многими воспринималось с энтузиазмом, хотя были и те, кто предупреждал, что рано радоваться. И вот уже Трамп заявляет, что он разочарован последним разговором с Путиным, никаких совместных проектов в космосе, экономике тоже не вырисовывается. Еще не удалось даже полностью восстановить работу дипломатических представительств. Почему так медленно идет процесс нормализации отношений?
Запад все еще хочет нанести России стратегическое поражениеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
— Проблем накопилось слишком много, и они сохраняются. Международная атмосфера остается отравленной, действуют токсичные санкции, идут разговоры о принятии новых. Все это — объективная сложность. Даже самые радужные желания Трампа едва ли могут все это исправить, пока сохраняется настрой Запада на нанесение России стратегического поражения.
Несмотря на миролюбивую риторику Трампа, сами Штаты также нисколько не заинтересованы в том, чтобы Россия одержала победу в конфликте. США на словах готовы согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО, но Вашингтон хочет оставить ее до зубов вооруженной, с западной военной поддержкой, а может, даже и западным военным присутствием. Это нас абсолютно не устраивает.
России приходится отстаивать свою позицию на поле бояФото: Таисия Воронцова © URA.RU.
Пока сторонам не удается разрубить или развязать гордиев узел (чрезвычайно сложная ситуация, которую невозможно решить обычным способом — лишь решительным действием. — Прим. ред.). Нужно поднимать отношения с нуля, это очень медленный процесс, в котором украинский вопрос — центральный. Мы не видим готовности учитывать наши озабоченности по безопасности, и этого приходится добиваться на поле боя.
Сломать — легко, а вот построить — сложно. Возвращение нашей дипломатической собственности — бюрократическая процедура, требующая времени. В экономическом сотрудничестве каких-либо прорывов также не стоит ожидать до тех пор, пока не разрешится конфликт на Украине.
— По теме Украины. Трамп говорил, что решит конфликт за сутки, но все оказалось куда сложнее. Тем не менее, с 18 марта по 17 апреля действовал мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен после договоренностей Путина и Трампа, Россия инициировала пасхальное перемирие, потом — трехдневное прекращение огня на День Победы. В Стамбуле впервые за три года прошли два раунда переговоров между Россией и Украиной. Насколько велика в этом заслуга Трампа?
Дональд Трамп всех изумил стремлением быстро разрешить конфликт на УкраинеФото: Official White House / Andrea Hanks.
— Трамп всех изумил резким курсом на диалог с Россией и стремлением быстро разрешить этот конфликт. Удивил настолько, что привел к растерянности Евросоюз.
Причины, по которым все усилия Трампа не привели к какой-то развязке, тоже понятны. Позиции Москвы и Киева пока никак не стыкуются. Украина, по факту, ведет террористическую войну на российской территории, систематически нарушает договоренности, в том числе и мораторий на удары по энергообъектам. Все это усложняет продвижение вперед. Влияния Трампа здесь, увы, недостаточно.
Американский президент действует в своей манере, которая позволяла ему добиваться успехов в бизнесе: сочетает кнут и пряник. Он давил на Киев, а сейчас, похоже, готов попытаться воздействовать на Москву. Но мы видим, что в политике его тактика не всегда срабатывает. И объективные обстоятельства ему едва ли здесь помогают.
— В начале июля появилась информация, что Штаты прекратили поставки отдельных видов оружия Киеву. Потом американские СМИ сообщили, что это произошло случайно, и США возобновили помощь. Как вы считаете, будет ли Трамп пытаться вывести США из конфликта, оставить Европу, Украину и Россию самих решать вопросы?
США хотят переключиться с Украины на КитайФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
— Общая картина говорит о том, что Трамп хотел бы дистанцироваться из этого конфликта. Геополитическая ситуация требует от него концентрации на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Китае. Трамп этим и занимался в первое президентство, тогда он перекидывал вооружения и системы ПВО и ПРО с Ближнего Востока и из Европы в АТР. Создание трехстороннего оборонного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS — это была инициатива Трампа. Сегодня Украина фактически ломает его планы.
Конфликт истощил запасы оружия на ЗападеФото: Илья Московец © URA.RU.
В советское время страны НАТО и Варшавского договора готовились к большому конфликту и заготавливали огромное количество вооружений. Но после распада СССР в НАТО решили, что возможный конфликт с Россией продлится две недели, после чего начнется обмен ядерными ударами, и обычное оружие уже будет не нужно. С началом конфликта на Украине эти двухнедельные запасы в странах Запада быстро иссякли, и они начали «пылесосить» все рынки вооружений на планете, собирая технику и боеприпасы для отправки Киеву.
Президенту США приходится учитывать внутренню политическую ситуациюФото: flickrpd/pickupimage.com.
Сегодня США и их союзники по НАТО испытывают трудности. Истощение американских арсеналов — это объективность после поставок на Украину, в Израиль, ударов по Ирану. Два вектора — отправлять оружие или экономить для себя — определяют ситуацию в Вашингтоне. Трамп находится под давлением консервативного большинства, даже в Республиканской партии немногие поддерживают его либеральную политику по отношению к России, ему приходится это учитывать. Впереди парламентские выборы (в 2026 году в США пройдут выборы в Сенат и Палату представителей. — Прим. ред.). Трамп не может проводить полностью свою внешнюю политику без опоры на внутреннюю повестку.
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— Поставки оружия со стороны США продолжаются, потому что Европа сама не сможет обеспечить необходимый объем, и тогда Россия достаточно быстро сможет добиться своих целей на Украине, что не отвечает интересам Штатов?
— Безусловно, так и есть. США — это гигантский производитель оружия. Военные расходы и оборонная промышленность Штатов на порядок превосходят мощности других членов НАТО. Без Вашингтона поддержка Киева ничего не будет стоить, поэтому ЕС оказался в растерянности из-за позиции Трампа. Европейцы просто не в состоянии произвести нужный объем.
— Обсуждается вопрос встречи Путина и Трампа. Юрий Ушаков сообщал, что празднование 80-летия ООН в октябре может стать хорошим поводом. Предпочтительно, чтобы к возможной встрече были подготовлены документы, тогда она будет более результативной, отмечал помощник президента России. Как вы считаете, встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине или же лидеры могут вообще обойти стороной конфликт и сосредоточиться на двусторонних отношениях?
Путину и Трампу при личной встрече не удастся обойти стороной конфликт на УкраинеФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
— Обойти стороной конфликт не удастся. Обсуждение экономического сотрудничества или общих проектов должны идти на фоне неких положительных и благоприятных ожиданий по украинскому кризису. Вряд ли в ближайшее время будут какие-то позитивные сигналы на этом направлении, чтобы встреча состоялась.
Трамп любит «большие фантастические договоренности». Так в предвкушении их он встречался с Ким Чен Ыном в 2018 году, обнимал и хвалил его. Можно представить, что даже в нынешней не очень благоприятной обстановке между Россией и США тоже может произойти встреча Путина и Трампа. Но, как минимум, атмосфера ожидания «фантастических договоренностей» будет необходима. С таким человеком, как Трамп, все очень переменчиво.
— В июне произошло резкое обострение на Ближнем Востоке. США наносили удары по Ирану. Удалось прекратить огонь, но в любой момент все может вновь вспыхнуть. Переговоры вокруг Ирана продолжаются, в том числе эту тему затрагивают Путин и Трамп в телефонных разговорах. Может ли встреча пройти именно в контексте ситуации на Ближнем Востоке? Там легче достичь результата, который можно представить публике как победу?
Центральной темой встречи лидеров России и США может стать не Украина, а ИранФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
— Полностью проигнорировать конфликт на Украине, конечно, нельзя. Все будут думать об этом и задавать вопросы. Для того, чтобы эта встреча состоялась, нужен какой-то конструктивный сдвиг по Украине.
При этом, конечно, у России и США есть тема Ирана. Тегеран разорвал связи с МАГАТЭ, некоторые оценивают это как выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, а это уже — глобальная проблема.
Россия лучше находит общий язык с Ираном по таким чувствительным вопросам, Москва может выступить посредником. Если удастся добиться каких-то договоренностей, это будет серьезным достижением и хорошим фоном для встречи президентов России и США, тем самым — «фантастическим большим соглашением» — событием, которые Трамп так любит отметить публично.
— Хотелось бы вернуться к теме экономики. Трамп не вводил против России новых больших пакетов санкций, хотя многие сенаторы и конгрессмены очень на них настаивают. США даже сняли часть ограничений, например, связанные со строительством АЭС «Пакш-2» в Венгрии. О чем это говорит?
Трамп ставит во главу угла интересы американского бизнесаФото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore.
— Трамп не может снять санкции или поменять стремление коллективного Запада добиться поражения Москвы в конфликте. При этом президент США занимает прагматичную позицию, учитывает, прежде всего, интересы американского бизнеса. Он оставил России возможность быть участником проектов в энергетике, ему важны стабильные цены на нефть и газ, потому что от них зависят в том числе экономические планы американского лидера. Трамп частично снял ограничения с российских банков из пакета санкций по Сирии. Можно предположить, что такой подход он и будет сохранять.
Серьезных проектов России и США стоит ждать после окончания конфликта на УкраинеФото: Андрей Гусельников © URA.RU.
— Когда настанет время для общих проектов в экономике, энергетике, космосе, о которых говорили Путин и Трамп?
— Серьезных проектов не стоит ждать до завершения конфликта на Украине, но какие-то предвестники, небольшие подвижки возможны и сейчас. Нам и США будет интересно сотрудничать в космосе, в Арктике, освоении новых месторождений, по новым транспортным путям, в частности, Северному морскому пути. Пока, опять же, эти перспективы маячат где-то далеко на горизонте.
— Путин и Трамп обсуждали хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, в последнем разговоре — обмен фильмами. Такие мероприятия провести куда легче, чем отправить совместную миссию на Марс или организовать добычу полезных ископаемых, тем не менее, даже подобные культурные и спортивные проекты притормаживают. Получается, разрядка в отношениях еще впереди? Сейчас пока не время для концертов и игр?
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— Если вспомнить историю американо-советских отношений, то периоды потепления всегда сопровождались подобными культурными инициативами. Это были сигналы для общественности, которая, возможно, не особо интересуется политикой. Люди замечают, что в прокат выходят новые иностранные фильмы или на орбите встречаются советские космонавты и американские астронавты в рамках программы «Союз — Аполлон» (17 июля 1975 года на орбите состыковались советский «Союз-19» и американский «Аполлон», после этого произошло символическое «рукопожатие в космосе» командиров кораблей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. — Прим. ред.).
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Такие мостики доверия становятся предвестниками серьезного сотрудничества, но для этого какие-то политические процессы уже должны начаться хотя бы на минимальном уровне. Сейчас важны первые предварительные шаги. И на самом деле они уже были сделаны, а Путин и Трамп обсуждают следующие. Движение в эту сторону началось, островки тепла должны помочь растопить лед, образовавшийся в последние годы.