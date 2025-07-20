Блок «Победа» опротестует в суде отказ ЦИК допустить блок на выборы

В заявлении политсилы подчеркнули, что аргументы ЦИК вызвали массу вопросов и откровенное недоумение у всех, кто следил за заседанием. В блоке «Победа» считают, что вместо рассмотрения документов по существу, зампредседателя комиссии Павел Постикэ зачитал в проекте решения по блоку «Победа» поток «политической паранойи», упомянув и Приднестровье, и проведение съезда блока в день сталинских репрессии, и некие «резонные подозрения» — все, кроме закона.