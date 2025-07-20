Блок «Победа» опротестует в суде отказ ЦИК допустить блок на выборы

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В блоке «Победа» навали предсказуемым решение Центральной избирательной комиссии не допустить политформирование на парламентские выборы и заявили о намерении оспорить это решение в суде.
«Это было предсказуемо — власть не готова к честной конкуренции. Но сегодняшнее решение — не окончательное и будет опротестовано в суде», — отметили в пресс-релизе.
В заявлении политсилы подчеркнули, что аргументы ЦИК вызвали массу вопросов и откровенное недоумение у всех, кто следил за заседанием. В блоке «Победа» считают, что вместо рассмотрения документов по существу, зампредседателя комиссии Павел Постикэ зачитал в проекте решения по блоку «Победа» поток «политической паранойи», упомянув и Приднестровье, и проведение съезда блока в день сталинских репрессии, и некие «резонные подозрения» — все, кроме закона.
«Более того, комиссия занялась созданием новых лингвистических терминов, ссылается на критерии, которых нет в законе, принимает решения о партиях, не дожидаясь решения суда. По сути, ЦИК стала еще одной агитбригадой партии власти. И использует политические домыслы как якобы легитимные доводы при отказе в регистрации оппозиционного блока. Господин Постикэ при этом даже не выдерживает вопросов», — говорится в заявлении блока.
В политформировании также заметили, что на дверях ЦИК красуется логотип USAID, организации, признанной преступной группировкой в стране, где она была основана.
В релизе отмечается, что блок готов идти до конца и не позволит отнять у граждан Молдовы право голоса: «Рассчитываем, что суд примет единственно верное юридическое решение, потому что все регистрационные документы поданы в соответствии с законом».