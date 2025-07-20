«Фридрих Мерц сыграл в этом большую роль, так как он с самого начала чётко заявлял о своей поддержке Украины», — сказал он.
По словам Вадефуля, канцлер поднимал вопрос помощи Киеву во время саммита G7 и переговоров в Белом доме с Трампом.
Глава немецкого МИД подчеркнул, что Мерц установил конструктивные контакты с американским лидером — теперь к ФРГ снова начали прислушиваться в Вашингтоне.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Йоханну Вадефулю, что именно Запад накачивал Украину оружием и мешал мирным переговорам.
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