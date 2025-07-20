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Вадефуль: Трамп продолжил поставки оружия Украине из-за Мерца

Из-за усилий канцлера Германии Фридриха Мерца президент США Дональд Трамп решил продолжить оказывать военную помощь Украине, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild.

Источник: Reuters

«Фридрих Мерц сыграл в этом большую роль, так как он с самого начала чётко заявлял о своей поддержке Украины», — сказал он.

По словам Вадефуля, канцлер поднимал вопрос помощи Киеву во время саммита G7 и переговоров в Белом доме с Трампом.

Глава немецкого МИД подчеркнул, что Мерц установил конструктивные контакты с американским лидером — теперь к ФРГ снова начали прислушиваться в Вашингтоне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Йоханну Вадефулю, что именно Запад накачивал Украину оружием и мешал мирным переговорам.

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