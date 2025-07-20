Глава трамповского минздрава Кеннеди-младший свел на нет медицинскую науку

Возглавляющий в администрации Трампа медицинское ведомство Роберт Кеннеди-младший сводит на нет медицинскую науку, уверяют его критики. Число случаев кори в США растет, а уровень вакцинации снижается.
«Нынешняя администрация ведет войну с наукой», — предупредила Селин Гаундер, профессор медицины и эксперт по инфекционным заболеваниям в Нью-Йоркском университете, выступая в мае с основным докладом перед выпускниками Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Эта война, по-видимому, вступила в новую фазу после недавнего решения Верховного суда, которое дало министру здравоохранения и социальных служб Роберту Ф. Кеннеди-младшему, известному скептику в отношении вакцин, и другим руководителям агентства полномочия проводить массовые увольнения, что фактически дало зеленый свет политизации науки, отмечает The Guardian.
Роберт Кеннеди-младший внезапно отменил запланированное ранее в этом месяце заседание ключевой консультативной группы по здравоохранению, Целевой группы по профилактическим услугам США. Это, в сочетании с недавним увольнением группы из более чем дюжины консультантов по вакцинам, свидетельствует о том, что его отказ от разработки научно обоснованной политики, вероятно, далек от завершения.
«Вам нравится болеть болезнями, которые можно предотвратить? — спрашивает Арва Мадхави в своей колонке “Неделя в патриархате”. — Есть ли у вас страстное желание снова сделать вирусы, которые когда-то были опасны? Если это так, почему бы не съездить в США, где министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший и его сторонники, выступающие против вакцинации, прилагают героические усилия, чтобы свести на нет десятилетия прогресса современной медицины».
Число случаев заболевания корью в США достигло самого высокого уровня за последние 33 года, и чиновники Трампа, похоже, не обеспокоены, пишет The Guardian.
Между тем глава минздрава США объявил, что федеральный центр контроля заболеваний перестанет рекомендовать повторные прививки от Covid-19 здоровым детям и беременным женщинам. Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) отметил в своем заявлении: «Совершенно очевидно, что заражение Covid-19 во время беременности может иметь катастрофические последствия и привести к серьезной инвалидности». В результате ведущие медицинские ассоциации подали в суд на администрацию Трампа.
Два новых опроса, опубликованных в виде исследовательского письма в Jama Network Open, показали, что только от 35% до 40% беременных женщин и родителей маленьких детей в США заявляют, что намерены полностью вакцинировать своего ребенка. Это означает, что большинство беременных женщин и родителей не планируют принимать все рекомендованные вакцины для детей.
Тем временем, пишет The Guardian, американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) заявило в пятницу, что оно ликвидирует свое управление исследований и разработок (ORD) и сокращает тысячи сотрудников. Один из профсоюзных лидеров заявил, что эти меры «нанесут ущерб общественному здравоохранению», удалив «сердце и мозг EPA». Работа ORD лежит в основе миссии EPA по защите окружающей среды и здоровья человека.
Агентство заменяет его новым отделом прикладных наук и экологических решений, который позволит ему сосредоточиться на исследованиях и науке «больше, чем когда-либо прежде». Администратор EPA Ли Зельдин, который, несомненно, является близким союзником Трампа, заявил, что изменения обеспечат агентству «лучшие возможности, чем когда-либо, для выполнения нашей основной миссии по защите здоровья людей и окружающей среды, одновременно способствуя возвращению Великой Америки».
Представитель Калифорнии Зои Лофгрен, главный демократ в комитете Палаты представителей по науке, назвала ликвидацию исследовательского офиса «пародией». «Администрация Трампа увольняет трудолюбивых ученых, нанимая политических назначенцев, чья работа заключается в том, чтобы постоянно лгать Конгрессу и американскому народу. Уничтожение ORD окажет влияние на здоровье и безопасность американцев на протяжении поколений».