«Вам нравится болеть болезнями, которые можно предотвратить? — спрашивает Арва Мадхави в своей колонке “Неделя в патриархате”. — Есть ли у вас страстное желание снова сделать вирусы, которые когда-то были опасны? Если это так, почему бы не съездить в США, где министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший и его сторонники, выступающие против вакцинации, прилагают героические усилия, чтобы свести на нет десятилетия прогресса современной медицины».