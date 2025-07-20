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Украина сорвала главный план Трампа на мировой арене

Президент США Дональд Трамп хотел бы сконцентрировать внешнеполитические усилия на Китае, но Украина фактически срывает его планы. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Президент США Дональд Трамп хотел бы переключиться с Украины на Китай, но пока это не получается.

Президент США Дональд Трамп хотел бы сконцентрировать внешнеполитические усилия на Китае, но Украина фактически срывает его планы. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Общая картина говорит, что Трамп хотел бы дистанцироваться от этого конфликта (на Украине. — Прим. ред.). Геополитическая ситуация требует от него концентрации на Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китае. Сегодня Украина фактически ломает его планы», — заявил Козюлин.

Собеседник URA.RU напомнил, что в свое первое президентство Трамп занимался Китаем, перекидывал вооружения с Ближнего Востока и из Европы в АТР. Именно Трамп выступал с инициативой создания трехстороннего оборонного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS, добавил эксперт.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп впал в отчаяние из-за китайской экономики.

Трамп регулярно выступает с критикой в адрес Китая, все это сопровождается тарифными или торговыми войнами. Президент США обвинял Пекин в несправедливых торговых практиках, стремлении расширить глобальное влияние. В период пандемии COVID-19 Трамп назвал китайское правительство ответственным за вспышку и распространение вируса по всему мира, использовал термин «китайский вирус».

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