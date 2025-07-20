Украина сорвала главный план Трампа на мировой арене

Трамп регулярно выступает с критикой в адрес Китая, все это сопровождается тарифными или торговыми войнами. Президент США обвинял Пекин в несправедливых торговых практиках, стремлении расширить глобальное влияние. В период пандемии COVID-19 Трамп назвал китайское правительство ответственным за вспышку и распространение вируса по всему мира, использовал термин «китайский вирус».