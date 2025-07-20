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Стало известно, как Мерц убедил Трампа внезапно сменить позицию по Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа выделить Украину новый пакет военной помощи. О заслугах немецкого лидера рассказал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил в интервью Bild.

Источник: Life.ru

«Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины», — заявил глава немецкой дипломатии.

По его словам, решение американского лидера о поставках оружия ВСУ во многом связано с усилиями Мерца. Министр заметил, что канцлер лично поднимал данный вопрос на саммите G7 и переговорах в Белом доме, говоря, что «сейчас Соединённые Штаты очень нужны». Он призвал радоваться столь конструктивным контактам между Мерцем и Трампом, а также тому, что к голосу ФРГ в Вашингтоне снова начали прислушиваться.

Напомним, 14 июля глава Белого дома пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной. Также он пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. И кого волнует, что Германии пришлось из своего кармана заплатить Штатам за две установки ПВО для Киева.

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