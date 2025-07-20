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Киев вышел из себя из-за успехов российской армии: в ход пошла привычная тактика

ТАСС рассказал, что Киев активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье.

Источник: Комсомольская правда

Украинская пропаганда в ответ на успехи российской армии активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Как известно, порядка двух недель назад российская армия освободила населенный пункт Бессаловка в Сумской области. И об этом, отмечает источник ТАСС, сразу же рассказали украинские СМИ и блогеры. Попутно распространялась информация об успехах ВС РФ в Рыжевске. В ответ на это Киев начал действовать по привычной тактике — стал использовать пропаганду с откровенной дезинформацией.

«В ответ вражеская военная пропаганда начала активно вбрасывать архивные и фейковые материалы о боевых действиях на данном участке», — сказал неназванный источник ТАСС.

Напомним, еще в июне 2025 года о фейках, распространяемых украинской пропагандой, высказывался помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркивал, что в вопросе обмена тел погибших солдат ВСУ все напоминает Третий рейх. Поскольку Киев использует те же методы, которые были у Йозефа Геббельса.

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