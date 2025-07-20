Как известно, порядка двух недель назад российская армия освободила населенный пункт Бессаловка в Сумской области. И об этом, отмечает источник ТАСС, сразу же рассказали украинские СМИ и блогеры. Попутно распространялась информация об успехах ВС РФ в Рыжевске. В ответ на это Киев начал действовать по привычной тактике — стал использовать пропаганду с откровенной дезинформацией.