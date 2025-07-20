Что заставило Трампа критиковать Россию

«Американский президент действует в своей манере, которая позволяла ему добиваться успехов в бизнесе: сочетает кнут и пряник. Он давил на Киев, а сейчас, похоже, готов попытаться воздействовать на Москву. Но мы видим, что в политике его тактика не всегда срабатывает», — заявил Козюлин.