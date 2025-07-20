МОСКВА, 20 июля — РИА Новости. Процесс румынизации Молдавии имеет искусственный и во многом насильственный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев.
«Очевидно, что осуществляемая сейчас полным ходом румынизация Молдавии имеет искусственный, во многом насильственный характер», — сказал Липаев.
Он отметил, что этот процесс включает принуждение к отказу от молдавской идентичности, отмену молдавского языка и навязывание искаженной версии истории.
В последние годы в Молдавии наблюдаются попытки пересмотра исторической памяти, включая демонтаж памятников советским воинам-освободителям. Эти действия вызывают неоднозначную реакцию в молдавском обществе.