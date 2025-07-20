Боец ВСУ заявил, что по его примеру решили сдаться в плен еще пятеро солдат

Сдавшийся в плен украинский военный Петр Климишевский заявил, что, последовав его примеру, вместе с ним решили сдаться еще пятеро сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
«Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то сказал. Те, кто меня услышал, пять человек, сдались со мной», — приводит информагентство слова Климишевского.
Боец ВСУ отметил, что не сдавшиеся в плен решили сбежать с позиций и были расстреляны другими украинскими военнослужащими.
Добавим, ранее сообщалось, что двое российских военных взяли в плен четверых солдат ВСУ, когда один из них представился им украинским бойцом и заговорил на украинском языке.