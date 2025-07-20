Узбекистан и Казахстан договорились организовать новые туристические маршруты

«Воркшоп в формате B2B объединил около 16 туристических агентств из Узбекистана и около 70 из Казахстана, а также представителей санаторно-курортных учреждений, оздоровительных центров, гостиниц и медицинского туризма. Делегация Узбекистана представила направления гастрономического, экологического, культурного и медицинского туризма, а также новые туристические маршруты и зоны отдыха в различных регионах страны», — говорится в сообщении.