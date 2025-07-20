Иран приблизил встречу Путина и Трампа

«Россия лучше находит общий язык с Ираном по чувствительным вопросам, Москва может выступить посредником. Если удастся добиться каких-то договоренностей, это будет серьезным достижением и хорошим фоном для встречи президентов России и США, тем самым — “фантастическим большим соглашением” — событием, которые Трамп так любит отметить публично», — заявил Козюлин.