Посол Липаев заявил о росте в Румынии интереса к получению российских виз

Он также рассказал, что диалог между Москвой и Бухарестом заморожен. Кроме того, почти во всех сферах приостановлено сотрудничество двух государств. Липаев пояснил, что после начала спецоперации на Украине Румыния поддерживает политику ЕС и НАТО, направленную на эскалацию международной напряженности.