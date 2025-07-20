Среди граждан Румынии, разделяющих российские традиционные ценности, наблюдается рост интереса к получению виз для в РФ, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.
«Еженедельно в посольство поступает около десятка телефонных звонков и писем с просьбой разъяснить порядок получения таких виз», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.
Липаев уточнил, что речь идёт о заявителях разных возрастов и уровней образования. По словам посла, этих людей объединяет неприятие неолиберальных идей, которые противоречат православным ценностям и навязываются властями ЕС.
Он также рассказал, что диалог между Москвой и Бухарестом заморожен. Кроме того, почти во всех сферах приостановлено сотрудничество двух государств. Липаев пояснил, что после начала спецоперации на Украине Румыния поддерживает политику ЕС и НАТО, направленную на эскалацию международной напряженности.
Посол напомнил, что республика активно помогает Киеву поставками оружия, обучением боевиков ВСУ и предоставлением финансирования, что отрицательно сказывается на румынской экономике. Дипломат обратил внимание, что Запад рассматривает территорию Румынии как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт.
Он отметил, что на румынской территории находятся элементы американской системы противоракетной обороны (ПРО), расширяются военные базы и увеличивается число военнослужащих НАТО. Липаев подчеркнул, что это создает угрозу для безопасности в регионе.
Напомним, в январе бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску выразил мнение, что военная база НАТО «Михаил Когэлничану», которая находится в республике, может быть использована в качестве «плацдарма» для начала вооружённого конфликта с РФ. Политик также добавил, что отметил, что его страну «толкают в войну».