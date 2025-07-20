Украина внезапно захотела переговоров с Россией: Киев выступил с обращением

Так или иначе, Россия как не отказывалась, так и не отказывается от переговоров с Украиной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с соответствующей инициативой. А также подчеркивал, что любой, кто действительно хочет мира, должен поддержать подобную идею. Кроме того, российский лидер отмечал, что к диалогу РФ готова уже сейчас. Осталось только согласовать место и время.