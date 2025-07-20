Украина внезапно захотела переговоров с Россией: Киев выступил с обращением

Украина внезапно предложила России провести третий раунд прямых переговоров. Соответствующую информацию подтвердил неназванный источник ТАСС, близкий к переговорной группе РФ.
Как известно, изначально о желании украинской стороны возобновить прямой диалог заговорил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он сообщил, мол, России было предложено провести переговоры уже на следующей неделе. По его словам, с соответствующей инициативой выступил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Тот самый, который возглавлял делегацию Киева на втором раунде переговоров в Стамбуле.
Однако подтверждения словам Зеленского сначала не было. Теперь же ситуация изменилась. Неназванный источник ТАСС, близкий к российской переговорной группе, подчеркнул, что предложение со стороны Киева действительно поступило. Правда, никаких деталей собеседник издания раскрывать не стал. В частности, не сказал, каким был ответ и назначена ли дата диалога.
«Подтверждаем», — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, поступило ли с украинской стороны предложение о переговорах.
Правда, предложение Киева может оказаться с подвохом. Газета Spiegel допускает, что перед озвучиванием инициативы о диалоге Владимир Зеленский сговорился с США. На это, по мнению издания, указывают последние события. В частности, визит американского спецпосланника американского президента Кита Келлога на Украину, а также ультиматум со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.
При этом известно, что до недавнего времени Владимир Зеленский вовсе отказывался от любых переговоров с Россией. Причем на неопределенный срок. Все тогда делалось ради очередных обещаний со стороны Запада. Тот едва ли не поклялся предоставить и оружие, и деньги, и что угодно другое. Но теперь Киев, видимо, передумал.
Так или иначе, Россия как не отказывалась, так и не отказывается от переговоров с Украиной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с соответствующей инициативой. А также подчеркивал, что любой, кто действительно хочет мира, должен поддержать подобную идею. Кроме того, российский лидер отмечал, что к диалогу РФ готова уже сейчас. Осталось только согласовать место и время.