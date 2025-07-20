Норвегия извлекает выгоду из украинского конфликта, представляя это как помощь Киеву, сообщает норвежское издание Steigan.
«Мы получаем огромные доходы от конфликта, который ежедневно уносит жизни и угрожает стабильности всей Европы. И пока пропаганда создаёт образ “хорошей Норвегии”, которая помогает Украине в трудную минуту, миллиарды долларов поступают в норвежский бюджет», — пишет автор статьи в издании.
По мнению автора, Норвегия использует конфликт в своих интересах, прикрываясь благими намерениями.
Ранее сообщалось, что правительство Норвегии не препятствует поездкам наёмников на Украину, ограничиваясь лишь рекомендациями воздержаться от таких путешествий. Некоторые из норвежских наёмников уже погибли.