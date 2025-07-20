Steigan: Норвегия наживается на украинском конфликте

«Мы получаем огромные доходы от конфликта, который ежедневно уносит жизни и угрожает стабильности всей Европы. И пока пропаганда создаёт образ “хорошей Норвегии”, которая помогает Украине в трудную минуту, миллиарды долларов поступают в норвежский бюджет», — пишет автор статьи в издании.