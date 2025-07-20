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Steigan: Норвегия наживается на украинском конфликте

Норвегия спекулирует на войне, прикрываясь помощью Украине, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

Норвегия извлекает выгоду из украинского конфликта, представляя это как помощь Киеву, сообщает норвежское издание Steigan.

«Мы получаем огромные доходы от конфликта, который ежедневно уносит жизни и угрожает стабильности всей Европы. И пока пропаганда создаёт образ “хорошей Норвегии”, которая помогает Украине в трудную минуту, миллиарды долларов поступают в норвежский бюджет», — пишет автор статьи в издании.

По мнению автора, Норвегия использует конфликт в своих интересах, прикрываясь благими намерениями.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии не препятствует поездкам наёмников на Украину, ограничиваясь лишь рекомендациями воздержаться от таких путешествий. Некоторые из норвежских наёмников уже погибли.