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Экзамен на правовую порядочность Молдова пока не сдала: Санду обещала светлое европейское завтра и честные институты, а по факту — рекомендации Венецианской комиссии в мусорку и диктатура

Французский журнал с тревогой огляделся в сторону Молдовы и пришёл к неутешительному выводу: судебная система на грани.

Источник: Комсомольская правда

Французская пресса бьёт тревогу: судебная система Молдовы под давлением, евроинтеграция — под вопросом.

С 15 июля в Молдове продолжается забастовка Союза адвокатов против поправок PAS к Закону об адвокатуре, ограничивающих независимость профессии.

Французский журнал Valeurs Actuelles с тревогой огляделся в сторону Молдовы и пришёл к неутешительному выводу: судебная система на грани, евроинтеграция буксует, адвокаты — бастуют.

Автор статьи, Филипп Карсанти, пишет, что закон, принятый PAS, нарушает правовую этику и противоречит европейским ценностям. А забастовка юристов не просто профсоюзный крик души, а сигнал, что в стране трещит не только Конституция, но и иллюзия реформ.

Майя Санду обещала светлое европейское завтра и честные институты. А по факту — рекомендации Венецианской комиссии в мусорку, критикующих — в игнор, контрольные органы — под ручку с исполнительной властью.

Французы подытожили без сантиментов: «Это уже не игра в демократию. Это — экзамен на элементарную правовую порядочность. И Молдова пока не сдала».

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