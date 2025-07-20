Французская пресса бьёт тревогу: судебная система Молдовы под давлением, евроинтеграция — под вопросом.
С 15 июля в Молдове продолжается забастовка Союза адвокатов против поправок PAS к Закону об адвокатуре, ограничивающих независимость профессии.
Французский журнал Valeurs Actuelles с тревогой огляделся в сторону Молдовы и пришёл к неутешительному выводу: судебная система на грани, евроинтеграция буксует, адвокаты — бастуют.
Автор статьи, Филипп Карсанти, пишет, что закон, принятый PAS, нарушает правовую этику и противоречит европейским ценностям. А забастовка юристов не просто профсоюзный крик души, а сигнал, что в стране трещит не только Конституция, но и иллюзия реформ.
Майя Санду обещала светлое европейское завтра и честные институты. А по факту — рекомендации Венецианской комиссии в мусорку, критикующих — в игнор, контрольные органы — под ручку с исполнительной властью.
Французы подытожили без сантиментов: «Это уже не игра в демократию. Это — экзамен на элементарную правовую порядочность. И Молдова пока не сдала».
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