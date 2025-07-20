Реакцию России на ультиматум Трампа посчитали «конфронтационной»

При этом издание приводит заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, заявившего, что Россия не заметила объявленный ей «декоративный ультиматум». Также британские журналисты вспомнили его слова о том, что в случае дальнейшего развития конфронтации с Западом возможны превентивные удары.