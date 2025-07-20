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Реакцию России на ультиматум Трампа посчитали «конфронтационной»

В России «конфронтационным образом» отреагировали на ультиматум президента США Дональда Трампа, призвавшего урегулировать конфликт на Украине за 50 дней, и угрожавшего в противном случае ввести новые санкции.

Источник: РИА "Новости"

Такой вывод сделали в британской газете The Telegraph.

При этом издание приводит заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, заявившего, что Россия не заметила объявленный ей «декоративный ультиматум». Также британские журналисты вспомнили его слова о том, что в случае дальнейшего развития конфронтации с Западом возможны превентивные удары.

В публикации британской газеты подчеркивается: оптимистичные рассуждения американского лидера о возможности разрешения конфликта на Украине «не отражают существующих настроений в Кремле».

Российская сторона, однако, настороженно ждала новых глобальных санкций, и в Москве с облегчением отреагировали на новость о том, что Трамп задумал ввести в отношении стран БРИКС в основном «невыполнимые пошлины», делает вывод издание.

В июле президент США пригрозил ввести в отношении России и ее торговых партнеров стопроцентные пошлины, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение по Украине. Он также заявил, что недоволен действиями российской стороны.

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