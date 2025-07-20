Ильсур Метшин и Султан бин Халифа Аль Нахайян посетили древний город Болгар

Мэр Казани Ильсур Метшин и советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Халифа Аль Нахайян посетили древний город Болгар. Именно на этой территории в 922 году состоялось официальное принятие ислама волжскими булгарами.
Визит начался с посещения Музея болгарской цивилизации, где представлена история народа, сыгравшего ключевую роль в распространении ислама в Поволжье и на севере Евразии. Далее Его Высочество осмотрел Белую мечеть и Черную палату, одно из старейших каменных строений на территории России. Гости также посетили мавзолеи
В Музее Корана шейху представили самый большой печатный экземпляр священного Корана в мире. Его Высочеству рассказали об истории его создания и символическом значении для мусульманских народов России.
Ильсур Метшин и советник президента Объединенных Арабских Эмиратов в ходе визита обсудили вопросы культурно-религиозного сотрудничества.
Напомним, Султан бин Халифа Аль Нахайян прибыл в Казань накануне по приглашению раиса республики Рустама Минниханова. Уже состоялись переговоры с главой Татарстана. Ильсур Метшин презентовал Его Высочеству инвестиционный и деловой потенциал Казани и республики.