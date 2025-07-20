Ильсур Метшин и Султан бин Халифа Аль Нахайян посетили древний город Болгар

Визит начался с посещения Музея болгарской цивилизации, где представлена история народа, сыгравшего ключевую роль в распространении ислама в Поволжье и на севере Евразии. Далее Его Высочество осмотрел Белую мечеть и Черную палату, одно из старейших каменных строений на территории России. Гости также посетили мавзолеи XIII—XIV вв. еков, где покоятся представители булгарской и золотоордынской знати.