Военные пенсии проиндексируют с 1 октября

«С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи», — цитирует Говырина РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что изначальные планы по индексации военных пенсий на 4,5% изменены в связи с уточнением инфляционных ожиданий, фактически изменение уже действует, ожидается только соответствующее постановление правительства РФ.
Президент России Владимир Путин ране подписал закон, который уточняет механизм выплаты пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств. Согласно документу, пенсионные органы теперь смогут сами определять способ перечисления выплат: через Федеральное казначейство или Сбербанк России. При этом пенсионер сохраняет за собой право выбирать, куда именно должны поступать средства — на банковский счет, вклад или карту.