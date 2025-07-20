Военные пенсии проиндексируют с 1 октября

Президент России Владимир Путин ране подписал закон, который уточняет механизм выплаты пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств. Согласно документу, пенсионные органы теперь смогут сами определять способ перечисления выплат: через Федеральное казначейство или Сбербанк России. При этом пенсионер сохраняет за собой право выбирать, куда именно должны поступать средства — на банковский счет, вклад или карту.