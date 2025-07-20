В США заявили о поворотном моменте после ультиматума Трампа в адрес России

«Прошедшая неделя была поворотным моментом», — приводятся ее слова в публикации.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Трампа о возможном введении пошлин в отношении товаров из России театральным ультиматумом, который разочаровал «воинственную Европу».
В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.