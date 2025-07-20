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Tasnim: Иран и «евротройка» возобновят переговоры по ядерной программе

Консультации о времени и месте проведения продолжаются, указывает агентство.

Источник: AP 2024

ДУБАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Иран договорился с Францией, Германией и Великобританией возобновить переговорный процесс по ядерной программе исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Принцип переговоров согласован, но консультации о времени и месте проведения продолжаются», — отмечает агентство.

Источник Tasnim отметил, что страна, в которой пройдут переговоры, также «окончательно не определена».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае «евротройка» планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран «евротройки», которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

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