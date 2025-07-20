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Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

Цель — повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 20 июл — Sputnik. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает РИА Новости со ссылкой на госагентство Tasnim.

«Комбинированные морские поисково-спасательные учения… CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля — ред.)… Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана — ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона», — говорится в сообщении агентства.

Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.