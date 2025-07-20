Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

«Комбинированные морские поисково-спасательные учения… CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля — ред.)… Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана — ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона», — говорится в сообщении агентства.