Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

АЛМАТЫ, 20 июл — Sputnik. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает РИА Новости со ссылкой на госагентство Tasnim.
«Комбинированные морские поисково-спасательные учения… CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля — ред.)… Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана — ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона», — говорится в сообщении агентства.
Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.