Летний лагерь «Анор» в Ташкентской области принял гостей из России

«Уверен в рамках этой международной смены дети из России и Узбекистана познакомятся друг с другом, подружатся и пронесут эту дружбу сквозь жизнь. Ведь именно вам в дальнейшем реализовывать те глобальные и стратегические задачи, которые определяются лидерами наших стран. И это не только задачи, связанные с внутренним развитием, но и с выстраиванием союзнических отношений между нашими государствами. Поздравляю вас с открытием смены», — отметил Андрей Ланчиков.