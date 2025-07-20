Песков: встреча Путина и Трампа необходима и случится позже

Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Она возможна и со временем она обязательно случится… пока это время не настало», — сказал представитель Кремля.
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Вашингтон откажется от ультиматумов в адрес Москвы и Пекина, если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Китае.
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