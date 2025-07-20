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Песков: встреча Путина и Трампа необходима и случится позже

Встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа необходима для фиксации итогов большой работы и случится со временем.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Она возможна и со временем она обязательно случится… пока это время не настало», — сказал представитель Кремля.

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Вашингтон откажется от ультиматумов в адрес Москвы и Пекина, если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Китае.

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