Уроженец Узбекистана стал секретарем Совбеза Украины

Решение о назначении Умерова принял президент Украины Владимир Зеленский.
Изначально украинские власти планировали назначить Умерова послом в США. Однако в Штатах не приняли его кандидатуру.
Умеров родился в Самарканде в 1982 году в семье крымских татар. Он переехал в Крым после распада СССР.
С сентября 2023 года Умеров возглавлял украинское Минобороны, занимает пост председателя Фонда госимущества Украины.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Умеров возглавил украинскую переговорную делегацию в Стамбуле.