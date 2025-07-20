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Уроженец Узбекистана стал секретарем Совбеза Украины

Уроженец Узбекистана Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает ТАСС.

Источник: Офис президента Украины

Решение о назначении Умерова принял президент Украины Владимир Зеленский.

Изначально украинские власти планировали назначить Умерова послом в США. Однако в Штатах не приняли его кандидатуру.

Умеров родился в Самарканде в 1982 году в семье крымских татар. Он переехал в Крым после распада СССР.

С сентября 2023 года Умеров возглавлял украинское Минобороны, занимает пост председателя Фонда госимущества Украины.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Умеров возглавил украинскую переговорную делегацию в Стамбуле.