Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа

«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жёстко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, комментируя тональность состоявшегося в июле телефонного разговора Путина и Трампа.