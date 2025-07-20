Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, беседы лидеров — это разговор людей жёстко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жёстко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, комментируя тональность состоявшегося в июле телефонного разговора Путина и Трампа.
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