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Песков прокомментировал последний разговор Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп стоят на своих позициях, но готовы слушать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, беседы лидеров — это разговор людей жёстко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жёстко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, комментируя тональность состоявшегося в июле телефонного разговора Путина и Трампа.

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