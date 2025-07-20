Шоилица: саммит Молдова-ЕС — это политический пиар PAS

Власти использовали это мероприятие как инструмент предвыборной политики, обещая миллиарды, которые на деле превращаются в кредиты с тяжелыми условиями, не приносящими реальных изменений для страны. Эта политическая технология использовалась в прошлом году, когда в Молдове проходили президентские выборы и референдум. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.