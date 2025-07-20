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Шоилица: саммит Молдова-ЕС — это политический пиар PAS

Гражданский активист считает, что саммит Молдова-ЕС помогает правящей партии давить на оппонентов и создавать политическую рекламу в преддверии парламентских выборов.

Источник: РИА "Новости"

Власти использовали это мероприятие как инструмент предвыборной политики, обещая миллиарды, которые на деле превращаются в кредиты с тяжелыми условиями, не приносящими реальных изменений для страны. Эта политическая технология использовалась в прошлом году, когда в Молдове проходили президентские выборы и референдум. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.

«1,9 миллиарда евро — это не помощь, а в основном кредиты. Из них на безвозмездную помощь приходится лишь 300−400 миллионов. Остальное — долг, который возвращает народ. У нас и без этих кредитов экономическая ситуация хуже некуда: растут цены и тарифы, увеличиваются налоги, а экспорт падает», — отметил Щоилица.

Активист считает, что саммиты эффективно воздействую на диаспору в период выборов, создавая в головах граждан симулякры о цветущей европейской Молдове. По его мнению, необходимы изменения в избирательном законодательстве, чтобы прекратить фиктивную поддержку властей со стороны «виртуальной» диаспоры и ограничить возможность голосования за границей.

«Пусть граждане голосуют дома, если они действительно хотят участвовать в судьбе страны. Голосовать должны те, кто живёт здесь и строит будущее Молдовы», — подытожил Шоилица.