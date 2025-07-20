Беглов поздравил петербуржцев с Днем металлурга

В День металлурга губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил работников отрасли, подчеркнув их ключевую роль в развитии российской промышленности. В поздравлении прозвучали слова президента Владимира Путина о том, что труд металлургов по праву пользуется особым уважением в стране.