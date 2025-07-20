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Беглов поздравил петербуржцев с Днем металлурга

В городе издавна работали оружейные заводы, обеспечивавшие армию и флот пушками, ядрами и другим вооружением.

Источник: РИА "Новости"

В День металлурга губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил работников отрасли, подчеркнув их ключевую роль в развитии российской промышленности. В поздравлении прозвучали слова президента Владимира Путина о том, что труд металлургов по праву пользуется особым уважением в стране.

Петербург традиционно является центром металлургического производства. Ещё при Петре I здесь появились первые литейные дворы, давшие название знаменитому Литейному проспекту. В годы Великой Отечественной войны ленинградские металлурги, работая в блокадных условиях, обеспечивали фронт боевой техникой и боеприпасами.

Сегодня город сохраняет статус важного научно-производственного центра отрасли. По данным губернатора, в 2024 году петербургские металлургические предприятия демонстрируют устойчивый рост: увеличены объёмы производства, реализуются масштабные инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места.

В 2024 году наши предприятия увеличили объемы отгрузки продукции. Значительно выросли инвестиции в обновление мощностей. Появились новые рабочие места — число сотрудников увеличилось почти на 10%. За первые пять месяцев этого года рост производства составил 8,8%

Александр Беглов
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