Парламентская делегация Ирана посетит с визитом Беларусь с 20 по 24 июля

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Палаты представителей иранская парламентская делегация во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Алиасгаром Багерзаде посетит Беларусь с визитом в период с 20 по 24 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.