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Парламентская делегация Ирана посетит с визитом Беларусь с 20 по 24 июля

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Палаты представителей иранская парламентская делегация во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь Алиасгаром Багерзаде посетит Беларусь с визитом в период с 20 по 24 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Источник: БЕЛТА

В ходе визита состоится совместное заседание рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Исламской Республики Иран и рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с Национальным собранием Республики Беларусь.

Запланированы встречи в Палате представителей с иранской делегацией заместителя председателя Палаты представителей Вадима Ипатова, руководством Постоянных комиссий Палаты представителей по международным делам и по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, посещение ряда белорусских предприятий в области машиностроения, Белорусского государственного медицинского университета, Национальной библиотеки Беларуси, Государственного мемориального комплекса «Хатынь».

Предполагается обсуждение широкого круга вопросов межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен опытом законотворческой деятельности и мнениями по ряду актуальных международных проблем.

В Национальном собрании Республики Беларусь восьмого созыва рабочая группа по сотрудничеству с Парламентом Исламской Республики Иран создана в мае 2024 года. Руководителем группы является председатель Постоянной комиссии по международным делам Сергей Рачков.

Деятельность данной парламентской структуры направлена на оказание содействия развитию белорусско-иранских отношений с использованием методов парламентской дипломатии.