Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к Украине

«Интерес к Украине и склонность к ней сейчас настолько низки. Я нахожу это довольно грустным… Если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы уже не играем той роли лидера, влиятельного мыслителя, как раньше», — заявил Джонсон газете Telegraph.