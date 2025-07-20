Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к Украине

«Интерес к Украине и склонность к ней сейчас настолько низки. Я нахожу это довольно грустным… Если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы уже не играем той роли лидера, влиятельного мыслителя, как раньше», — заявил Джонсон газете Telegraph.
Кроме того, говоря о возможном возвращении в политику, Джонсон отметил, что не «видит, каким образом он может быть особенно полезен британской политике прямо сейчас», но может продолжить говорить об Украине.
В четверг опрос общественного мнения, опубликованный британским аналитическим центром British Foreign Policy Group (BFPG), показал, что поддержка британцами политики Лондона в отношении Украины снижается, менее всего заинтересованы в поддержке Киева молодые поколения.