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Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к Украине

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что огорчен отсутствием интереса королевства к Украине.

Источник: Reuters

«Интерес к Украине и склонность к ней сейчас настолько низки. Я нахожу это довольно грустным… Если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы уже не играем той роли лидера, влиятельного мыслителя, как раньше», — заявил Джонсон газете Telegraph.

Кроме того, говоря о возможном возвращении в политику, Джонсон отметил, что не «видит, каким образом он может быть особенно полезен британской политике прямо сейчас», но может продолжить говорить об Украине.

В четверг опрос общественного мнения, опубликованный британским аналитическим центром British Foreign Policy Group (BFPG), показал, что поддержка британцами политики Лондона в отношении Украины снижается, менее всего заинтересованы в поддержке Киева молодые поколения.

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